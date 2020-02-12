Конечно можно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:24
Конечно можно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:35
Re: ПУМБ
Додано: Чет 13 лют, 2020 08:07
Може картки з собою не бути, або телефон розрядився ;)) Мені також запропонували з комісією зняти, тому довелося до розетки проситися у відділенні...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:12
Re: ПУМБ
Ну карты да, хотя новая может дешевле получиться. А перекинуть с депозита и сотрудники смогут, если нет места с ИБ для клиентов
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