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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2448244924502451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 786
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 786
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:24

  Andey написав:Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?

Конечно можно.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 00:35

Re: ПУМБ

ukrprom2014 написав:
  Andey написав:Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?

Конечно можно.
0.5% :)

Или тарифы поменялись?

А в чем смысл?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:07

  qwe_ua написав:
ukrprom2014 написав:
  Andey написав:Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?

Конечно можно.
0.5% :)

Или тарифы поменялись?

А в чем смысл?

Може картки з собою не бути, або телефон розрядився ;)) Мені також запропонували з комісією зняти, тому довелося до розетки проситися у відділенні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:12

Re: ПУМБ

kreuz написав:Може картки з собою не бути, або телефон розрядився ;)) Мені також запропонували з комісією зняти, тому довелося до розетки проситися у відділенні...

Ну карты да, хотя новая может дешевле получиться. А перекинуть с депозита и сотрудники смогут, если нет места с ИБ для клиентов
qwe_ua
 
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  #<1 ... 2448244924502451
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