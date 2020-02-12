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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 00:24
Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 00:35
ukrprom2014 написав: Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
0.5%
Или тарифы поменялись?
А в чем смысл?
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qwe_ua
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:07
qwe_ua написав: ukrprom2014 написав: Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
0.5% :)
Или тарифы поменялись?
А в чем смысл?
Може картки з собою не бути, або телефон розрядився ;)) Мені також запропонували з комісією зняти, тому довелося до розетки проситися у відділенні...
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY
У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
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kreuz
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:12
kreuz написав:
Може картки з собою не бути, або телефон розрядився
) Мені також запропонували з комісією зняти, тому довелося до розетки проситися у відділенні...
Ну карты да, хотя новая может дешевле получиться. А перекинуть с депозита и сотрудники смогут, если нет места с ИБ для клиентов
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qwe_ua
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:47
qwe_ua написав: ukrprom2014 написав: Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
0.5%
Или тарифы поменялись?
А в чем смысл?
А де тарифи по Вільному можна глянути?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:16
qwe_ua написав: ukrprom2014 написав: Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
0.5%
Или тарифы поменялись?
А в чем смысл?
Инет закончился, смарт стырили или сел а надо срочно 10$ чтоб плечевой за услуги заплатить
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:16
Alex_TT написав: Flamingo написав: Alex_TT написав:
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, а если в пумб добавить карту другого банка и платить ей через пейхаб коммуналку, то:
Будет ли коммис?
Если по карте другого банка предусмотрен кэшбэк, будет ли он при такой транзакции или хаб идет как перевод средств?
А зачем кудато чтото добавлять? Просто регистрируетесь в хабе и платите картой любого банка. При оплате комуналки мсс правильный 4900. Если по вашей чужой карте банк наливает кишмиш по этому мсс - то все ок
Спасибо! В тарифах пишет без комиса первых 3 мес и далее по полной
Меняйте регистрацию каждые три месяца
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:20
Stringer написав:
Меняйте регистрацию каждые три месяца
Через 3 месяца та акция в архиве уже будет, как с Портмоне было.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:23
ukrprom2014 написав: Stringer написав:
Меняйте регистрацию каждые три месяца
Через 3 месяца та акция в архиве уже будет, как с Портмоне было.
Этой акции уже пару лет...
кстати, давно хотел спросить, вы каждое утро метите почти все банковские темы часто бессмысленными сообщениями, для чего? В чем смысл?
Можете ответить завтра утром
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:39
Stringer
Иногда смыслы нам открываются через некоторое время.
Почитайте мой меседж, показавшийся Вам бессмысленным, завтра утром. И, возможно он проникнет в Ваши смыслы тоже
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ukrprom2014
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