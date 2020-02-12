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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:18
ukrprom2014 написав:Stringer
Иногда смыслы нам открываются через некоторое время.
Почитайте мой меседж, показавшийся Вам бессмысленным, завтра утром. И, возможно он проникнет в Ваши смыслы тоже
Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
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Stringer
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:18
qwe_ua написав: ukrprom2014 написав: Andey написав:
Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?
Конечно можно.
0.5%
Или тарифы поменялись?
А в чем смысл?
думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
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Andey
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Додано: Чет 13 лют, 2020 11:28
Andey написав:думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю?
Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
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qwe_ua
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:00
qwe_ua написав:
Andey написав:думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю?
Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
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Andey
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
qwe_ua написав:
Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
2 раза это много?? У меня вот уже закончились. Я всегда хранил на ощадном и снимал по надобности - проблем не было. А вот с новой картой
прийдется искать другие пути
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Smitten
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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:46
Smitten написав:
А вот с новой картой прийдется искать другие пути
Банкомат - ні?
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