Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:18
Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:18
думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:28
Re: ПУМБ
Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю?
Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:00
меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:12
Форвард посоветую, на дебетку - бесплатный вход по приложухе и бесплатный выход (на любой банкомат Украины)
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44
Редчайшая дичь
Столкнулся с этим банком несколько лет назад, когда их коллекторы названивали по поводу долгов незнакомых мне людей. Когда меня фактически заставили тащиться в отделение с документами, чтобы подтвердить личность и прекратить звонки. Деваться было некуда, номер был рабочий для приёма звонков от клиентов.
Через некоторое время устроился на новую работу и… приуныл… от перспективы получать зарплату через этот банк. И снова деваться некуда. Разве что на другую работу.
Мои опасения подтвердились когда я пришёл в отделение. Было немного весело узнать, что смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бывает, не работают. Постоянно названивают, предлагают кредиты, кредитные карты и прочее. На просьбу прекратить звонки не реагируют.
Каждый месяц меняют условия обслуживания. Причем никоим образом не выделяют что конкретно изменилось.
Условия — обычный pdf файл как в типичных дешевых конторах, где разделы таблиц, тарифы, комиссии появляются, исчезают, мимикрируют под другие услуги.
Онлайн банкинг тормознутый, неинформативный. Приложение отображает не все транзакции, имеет много ошибок и неудобств.
Если у Вас всё в порядке с этим банком, то поздравляю. Остальным же рекомендую держаться подальше.
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