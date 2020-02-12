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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2449245024512452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 787
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:18

  ukrprom2014 написав:Stringer
Иногда смыслы нам открываются через некоторое время.
Почитайте мой меседж, показавшийся Вам бессмысленным, завтра утром. И, возможно он проникнет в Ваши смыслы тоже :)

Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:18

  qwe_ua написав:
ukrprom2014 написав:
  Andey написав:Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?

Конечно можно.
0.5% :)

Или тарифы поменялись?

А в чем смысл?

думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:28

Re: ПУМБ

Andey написав:думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?

Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю? :)

Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:00

  qwe_ua написав:
Andey написав:думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?

Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю? :)

Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.

меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

  qwe_ua написав:Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.

2 раза это много?? У меня вот уже закончились. Я всегда хранил на ощадном и снимал по надобности - проблем не было. А вот с новой картой :| прийдется искать другие пути
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:12

  qwe_ua написав:Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?

Форвард посоветую, на дебетку - бесплатный вход по приложухе и бесплатный выход (на любой банкомат Украины)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44

Редчайшая дичь

Столкнулся с этим банком несколько лет назад, когда их коллекторы названивали по поводу долгов незнакомых мне людей. Когда меня фактически заставили тащиться в отделение с документами, чтобы подтвердить личность и прекратить звонки. Деваться было некуда, номер был рабочий для приёма звонков от клиентов.
Через некоторое время устроился на новую работу и… приуныл… от перспективы получать зарплату через этот банк. И снова деваться некуда. Разве что на другую работу.

Мои опасения подтвердились когда я пришёл в отделение. Было немного весело узнать, что смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бывает, не работают. Постоянно названивают, предлагают кредиты, кредитные карты и прочее. На просьбу прекратить звонки не реагируют.
Каждый месяц меняют условия обслуживания. Причем никоим образом не выделяют что конкретно изменилось.
Условия — обычный pdf файл как в типичных дешевых конторах, где разделы таблиц, тарифы, комиссии появляются, исчезают, мимикрируют под другие услуги.
Онлайн банкинг тормознутый, неинформативный. Приложение отображает не все транзакции, имеет много ошибок и неудобств.

Если у Вас всё в порядке с этим банком, то поздравляю. Остальным же рекомендую держаться подальше.
azerolar
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:53

игсперт, блин
ну не так же топорно
v57
 
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