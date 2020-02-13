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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2449245024512452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 787
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:18

  ukrprom2014 написав:Stringer
Иногда смыслы нам открываются через некоторое время.
Почитайте мой меседж, показавшийся Вам бессмысленным, завтра утром. И, возможно он проникнет в Ваши смыслы тоже :)

Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:18

  qwe_ua написав:
ukrprom2014 написав:
  Andey написав:Панове, а можно ли снять гривну с Вільного напрямую в кассе минуя карту?

Конечно можно.
0.5% :)

Или тарифы поменялись?

А в чем смысл?

думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:28

Re: ПУМБ

Andey написав:думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?

Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю? :)

Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:00

  qwe_ua написав:
Andey написав:думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?

Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю? :)

Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.

меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05

  qwe_ua написав:Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.

2 раза это много?? У меня вот уже закончились. Я всегда хранил на ощадном и снимал по надобности - проблем не было. А вот с новой картой :| прийдется искать другие пути
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:12

  qwe_ua написав:Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?

Форвард посоветую, на дебетку - бесплатный вход по приложухе и бесплатный выход (на любой банкомат Украины)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44

Редчайшая дичь

Столкнулся с этим банком несколько лет назад, когда их коллекторы названивали по поводу долгов незнакомых мне людей. Когда меня фактически заставили тащиться в отделение с документами, чтобы подтвердить личность и прекратить звонки. Деваться было некуда, номер был рабочий для приёма звонков от клиентов.
Через некоторое время устроился на новую работу и… приуныл… от перспективы получать зарплату через этот банк. И снова деваться некуда. Разве что на другую работу.

Мои опасения подтвердились когда я пришёл в отделение. Было немного весело узнать, что смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бывает, не работают. Постоянно названивают, предлагают кредиты, кредитные карты и прочее. На просьбу прекратить звонки не реагируют.
Каждый месяц меняют условия обслуживания. Причем никоим образом не выделяют что конкретно изменилось.
Условия — обычный pdf файл как в типичных дешевых конторах, где разделы таблиц, тарифы, комиссии появляются, исчезают, мимикрируют под другие услуги.
Онлайн банкинг тормознутый, неинформативный. Приложение отображает не все транзакции, имеет много ошибок и неудобств.

Если у Вас всё в порядке с этим банком, то поздравляю. Остальным же рекомендую держаться подальше.
azerolar
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:53

игсперт, блин
ну не так же топорно
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:15

  azerolar написав:Столкнулся с этим банком несколько лет назад, когда их коллекторы названивали по поводу долгов незнакомых мне людей. Когда меня фактически заставили тащиться в отделение с документами, чтобы подтвердить личность и прекратить звонки. Деваться было некуда, номер был рабочий для приёма звонков от клиентов.
Через некоторое время устроился на новую работу и… приуныл… от перспективы получать зарплату через этот банк. И снова деваться некуда. Разве что на другую работу.

Мои опасения подтвердились когда я пришёл в отделение. Было немного весело узнать, что смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бывает, не работают. Постоянно названивают, предлагают кредиты, кредитные карты и прочее. На просьбу прекратить звонки не реагируют.
Каждый месяц меняют условия обслуживания. Причем никоим образом не выделяют что конкретно изменилось.
Условия — обычный pdf файл как в типичных дешевых конторах, где разделы таблиц, тарифы, комиссии появляются, исчезают, мимикрируют под другие услуги.
Онлайн банкинг тормознутый, неинформативный. Приложение отображает не все транзакции, имеет много ошибок и неудобств.

Если у Вас всё в порядке с этим банком, то поздравляю. Остальным же рекомендую держаться подальше.

А вы что не в курсе, что имеете право получать з.п. на карту любого банка, какого пожелаете? А работодатель не имеет права вам отказать? Принесите в бухгалтерию реквизиты любой удобной вам карты и попросите перечислять з.п. на нее. На законных основаниях вам отказать не могут, но могут попросить сменить работу, если не захотят платить з.п. на др. карту, тут уж вам стоит оценить возможности и варианты. Как правило, перечислять з.п. на карты банка где компания не обслуживается выгоднее чем по з.п. проекту.
ol_zy
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