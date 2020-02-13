Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:18
Жду не дождусь, когда реферальная программа форварда закончится, надеюсь, что через некоторое время ваши месседжи станут осмысленными, без всяких проникновений
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:18
думал обойти ограничение на 2 бесплатных снятия в месяц в кассе по ВсеКарте.
Подскажите тогда как и куда лучше вывести гривну бесплатно из Пумба чтобы снять наличность?
Додано: Чет 13 лют, 2020 11:28
Re: ПУМБ
Вам 0.5млн надо снимать каждую неделю?
Просто превысить бесплатные снятия это постараться надо.
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:00
меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
Додано: Чет 13 лют, 2020 12:05
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:12
Форвард посоветую, на дебетку - бесплатный вход по приложухе и бесплатный выход (на любой банкомат Украины)
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Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44
Редчайшая дичь
Столкнулся с этим банком несколько лет назад, когда их коллекторы названивали по поводу долгов незнакомых мне людей. Когда меня фактически заставили тащиться в отделение с документами, чтобы подтвердить личность и прекратить звонки. Деваться было некуда, номер был рабочий для приёма звонков от клиентов.
Через некоторое время устроился на новую работу и… приуныл… от перспективы получать зарплату через этот банк. И снова деваться некуда. Разве что на другую работу.
Мои опасения подтвердились когда я пришёл в отделение. Было немного весело узнать, что смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бывает, не работают. Постоянно названивают, предлагают кредиты, кредитные карты и прочее. На просьбу прекратить звонки не реагируют.
Каждый месяц меняют условия обслуживания. Причем никоим образом не выделяют что конкретно изменилось.
Условия — обычный pdf файл как в типичных дешевых конторах, где разделы таблиц, тарифы, комиссии появляются, исчезают, мимикрируют под другие услуги.
Онлайн банкинг тормознутый, неинформативный. Приложение отображает не все транзакции, имеет много ошибок и неудобств.
Если у Вас всё в порядке с этим банком, то поздравляю. Остальным же рекомендую держаться подальше.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:15
А вы что не в курсе, что имеете право получать з.п. на карту любого банка, какого пожелаете? А работодатель не имеет права вам отказать? Принесите в бухгалтерию реквизиты любой удобной вам карты и попросите перечислять з.п. на нее. На законных основаниях вам отказать не могут, но могут попросить сменить работу, если не захотят платить з.п. на др. карту, тут уж вам стоит оценить возможности и варианты. Как правило, перечислять з.п. на карты банка где компания не обслуживается выгоднее чем по з.п. проекту.
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