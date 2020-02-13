Додано: Чет 13 лют, 2020 17:44

Столкнулся с этим банком несколько лет назад, когда их коллекторы названивали по поводу долгов незнакомых мне людей. Когда меня фактически заставили тащиться в отделение с документами, чтобы подтвердить личность и прекратить звонки. Деваться было некуда, номер был рабочий для приёма звонков от клиентов.

Через некоторое время устроился на новую работу и… приуныл… от перспективы получать зарплату через этот банк. И снова деваться некуда. Разве что на другую работу.



Мои опасения подтвердились когда я пришёл в отделение. Было немного весело узнать, что смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бывает, не работают. Постоянно названивают, предлагают кредиты, кредитные карты и прочее. На просьбу прекратить звонки не реагируют.

Каждый месяц меняют условия обслуживания. Причем никоим образом не выделяют что конкретно изменилось.

Условия — обычный pdf файл как в типичных дешевых конторах, где разделы таблиц, тарифы, комиссии появляются, исчезают, мимикрируют под другие услуги.

Онлайн банкинг тормознутый, неинформативный. Приложение отображает не все транзакции, имеет много ошибок и неудобств.



Если у Вас всё в порядке с этим банком, то поздравляю. Остальным же рекомендую держаться подальше.