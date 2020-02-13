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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 787
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:56

azerolar
quote="4870074:azerolar"]весело узнать, что смс-банкинг платный[/quote]
Вранье.
  azerolar написав:смс-банкинг платный, за обслуживание карты нужно платить каждый месяц, что без комиссии снимать средства можно только в их банкоматах, которых мало и то, бы

Все с точностью до наоборот.
Брехня, причем тупорылая.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26

  ol_zy написав:А вы что не в курсе, что имеете право получать з.п. на карту любого банка, какого пожелаете? А работодатель не имеет права вам отказать? Принесите в бухгалтерию реквизиты любой удобной вам карты и попросите перечислять з.п. на нее. На законных основаниях вам отказать не могут, но могут попросить сменить работу, если не захотят платить з.п. на др. карту, тут уж вам стоит оценить возможности и варианты. Как правило, перечислять з.п. на карты банка где компания не обслуживается выгоднее чем по з.п. проекту.


В прошлом году власти анонсировали какое-то движение по решению этой проблемы. Так что ждём прогресса.
azerolar
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