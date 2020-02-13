quote="4870074:azerolar"]весело узнать, что смс-банкинг платный[/quote]
Вранье.
Все с точностью до наоборот.
Брехня, причем тупорылая.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:56
azerolar
quote="4870074:azerolar"]весело узнать, что смс-банкинг платный[/quote]
Вранье.
Все с точностью до наоборот.
Брехня, причем тупорылая.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26
В прошлом году власти анонсировали какое-то движение по решению этой проблемы. Так что ждём прогресса.
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