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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26
ol_zy написав:
А вы что не в курсе, что имеете право получать з.п. на карту любого банка, какого пожелаете? А работодатель не имеет права вам отказать? Принесите в бухгалтерию реквизиты любой удобной вам карты и попросите перечислять з.п. на нее. На законных основаниях вам отказать не могут, но могут попросить сменить работу, если не захотят платить з.п. на др. карту, тут уж вам стоит оценить возможности и варианты. Как правило, перечислять з.п. на карты банка где компания не обслуживается выгоднее чем по з.п. проекту.
В прошлом году власти анонсировали какое-то движение по решению этой проблемы. Так что ждём прогресса.
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azerolar
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:31
объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода. И не имея при этом вообще своих средств получить прибыль в виде процентов. Но банки, как известно не благотворительные организации, поэтому где подвох?
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gabin278
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:35
его нет(льготного периода)
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v57
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:41
gabin278 написав: v57 написав:
его нет(льготного периода)
как нет? А это что "до 62 днів пільгового періоду без відсотків для повернення кредиту" ?
нужно пробовать шо выйдет
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:08
gabin278 написав:
объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода. И не имея при этом вообще своих средств получить прибыль в виде процентов. Но банки, как известно не благотворительные организации, поэтому где подвох?
Представьте, тот второй банк лопнул, вы не сможете вовремя погасить кредит. Пока будете ждать выплат из ФГВ - к процентам штрафные санкции насчитают.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:13
gabin278 написав:
объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода.
Там нет такой возможности , об этом Вам скажет любая девочка в пункте выдачи ПУМБа.
Деньги сняли . начинает капать %% . Будьте внимательны - казочок не бувае.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:18
gabin278 написав:
объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода. И не имея при этом вообще своих средств получить прибыль в виде процентов. Но банки, как известно не благотворительные организации, поэтому где подвох?
48% годовых будет капать
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