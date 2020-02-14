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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 787
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 17:26

  ol_zy написав:А вы что не в курсе, что имеете право получать з.п. на карту любого банка, какого пожелаете? А работодатель не имеет права вам отказать? Принесите в бухгалтерию реквизиты любой удобной вам карты и попросите перечислять з.п. на нее. На законных основаниях вам отказать не могут, но могут попросить сменить работу, если не захотят платить з.п. на др. карту, тут уж вам стоит оценить возможности и варианты. Как правило, перечислять з.п. на карты банка где компания не обслуживается выгоднее чем по з.п. проекту.


В прошлом году власти анонсировали какое-то движение по решению этой проблемы. Так что ждём прогресса.
azerolar
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:31

Re: ПУМБ

объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода. И не имея при этом вообще своих средств получить прибыль в виде процентов. Но банки, как известно не благотворительные организации, поэтому где подвох?
gabin278
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:35

его нет(льготного периода) :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:38

  v57 написав:его нет(льготного периода) :)

как нет? А это что "до 62 днів пільгового періоду без відсотків для повернення кредиту" ?
gabin278
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:41

  gabin278 написав:
  v57 написав:его нет(льготного периода) :)

как нет? А это что "до 62 днів пільгового періоду без відсотків для повернення кредиту" ?

нужно пробовать шо выйдет
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:08

  gabin278 написав:объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода. И не имея при этом вообще своих средств получить прибыль в виде процентов. Но банки, как известно не благотворительные организации, поэтому где подвох?

Представьте, тот второй банк лопнул, вы не сможете вовремя погасить кредит. Пока будете ждать выплат из ФГВ - к процентам штрафные санкции насчитают.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:13

Re: ПУМБ

  gabin278 написав:объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода.


Там нет такой возможности , об этом Вам скажет любая девочка в пункте выдачи ПУМБа.
Деньги сняли . начинает капать %% . Будьте внимательны - казочок не бувае.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:18

  gabin278 написав:объясните пожалуйста в чём подвох у карты ВСЕМОЖУ, а именно пункт "Без комісії на зняття кредитних грошей з банкоматів України та світу" , ведь по сути можно снять наличкой весь кредитный лимит, отнести в другой банк под проценты, а потом погасить кредит в конце льготного периода. И не имея при этом вообще своих средств получить прибыль в виде процентов. Но банки, как известно не благотворительные организации, поэтому где подвох?

48% годовых будет капать
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 19:57

  gabin278 написав:
  v57 написав:его нет(льготного периода) :)

как нет? А это что "до 62 днів пільгового періоду без відсотків для повернення кредиту" ?

Речь о покупках, а не о снятии наличных с карты в банкомате.

Внимательное смотрим на пример
https://retail.pumb.ua/credit/can-all#calculator
Дата покупки
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 23:49

  gabin278 написав:
  v57 написав:его нет(льготного периода) :)

как нет? А это что "до 62 днів пільгового періоду без відсотків для повернення кредиту" ?

Когда мне звонили и впаривали ихнюю кредитку, то по тел сказали, что, если снимешь кредитные - пошел отсчет % за пользование кредитными. Снял - значит должен.
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