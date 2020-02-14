Andey написав:меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
Не, если такие суммы и больше 2 раз в месяц, то да, в банкомате неудобно будет
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:02
Re: ПУМБ
Не, если такие суммы и больше 2 раз в месяц, то да, в банкомате неудобно будет
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