RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2451245224532454

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 787
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:02

Re: ПУМБ

Andey написав:меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах

Не, если такие суммы и больше 2 раз в месяц, то да, в банкомате неудобно будет
qwe_ua
 
Повідомлень: 1851
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:41

  qwe_ua написав:
Andey написав:меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах

Не, если такие суммы и больше 2 раз в месяц, то да, в банкомате неудобно будет

Дві Все карти з різними рахунками банка дає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32416
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1641 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:31

Re: ПУМБ

  Квесторе_поверніться написав:Дві Все карти з різними рахунками банка дає?

Только если в разных валютах. В каждой лишь одну карту, точнее один карточный счет с основной и дополнительными картами.

На таких объемах просто просятся карты типа Visa Infinite/Masterсard
World Elite с лимитом 3 000 000 на снятие в кассе.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 06.08.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:13

Re: ПУМБ

В якому тарифі відкривають зарплатну карту?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 515
З нами з: 16.10.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2451245224532454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, ingtrans і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15445)
15.02.2020 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.