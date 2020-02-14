Andey написав:меньше, но больше двух раз в месяц. может понадобиться срочно от 50К до фонда. С банкоматами не люблю на таких суммах
Не, если такие суммы и больше 2 раз в месяц, то да, в банкомате неудобно будет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:02
Re: ПУМБ
Не, если такие суммы и больше 2 раз в месяц, то да, в банкомате неудобно будет
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:41
Дві Все карти з різними рахунками банка дає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 15 лют, 2020 09:31
Re: ПУМБ
Только если в разных валютах. В каждой лишь одну карту, точнее один карточный счет с основной и дополнительными картами.
На таких объемах просто просятся карты типа Visa Infinite/Masterсard
World Elite с лимитом 3 000 000 на снятие в кассе.
Mind the gap.
Додано: Суб 15 лют, 2020 10:13
Re: ПУМБ
В якому тарифі відкривають зарплатну карту?
|