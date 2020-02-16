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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 787
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
185
Всього голосів : 787
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дві Все карти з різними рахунками банка дає?

Только если в разных валютах. В каждой лишь одну карту, точнее один карточный счет с основной и дополнительными картами.

На таких объемах просто просятся карты типа Visa Infinite/Masterсard
World Elite с лимитом 3 000 000 на снятие в кассе.

а можно поподробней про эти карты :!: с ссылкой на пункт в тарифах. Заранее спасибо
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 06:52

  Andey написав:а можно поподробней про эти карты :!: с ссылкой на пункт в тарифах. Заранее спасибо

У ПУМБ-а ж все тарифы по картам в одном файле, в том же файле где и всекарта там и тарифы этих карт.

Вообще это карты типа VIP, про них на отдельной странице сайта написано
http://persona.pumb.ua/ua/club/products/packages/

Файл с тарифами которые начнутт действовать с 5 марта
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 020_ua.pdf

Там для пакета Прем'єр с картами Visa Infinite и Masterсard
World Elite с ценой обслуживания 1000 грн. в месяц или 10000 грн. в год предусмотрено
Понад 3 000 000 UAH в екв. на місяць - 0,5%

К слову обслуживание может быть и бесплатным при тратах в месяц на 30000 грн.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:06

  vitaliy_berdinskikh написав: Откуда у наемного работника миллион?

откуда у безработных миллион?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:53

  J написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: Откуда у наемного работника миллион?

откуда у безработных миллион?

Дохід за попередні труди праведні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:21

  J написав:
  vitaliy_berdinskikh написав: Откуда у наемного работника миллион?

откуда у безработных миллион?


якщо ви памятаєте часи купончиків - то коже був мільонером!!!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:30

  greenozon написав:якщо ви памятаєте часи купончиків - то коже був мільонером!!!

1 млн. купонов = 10 грн. ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:50

Re: ПУМБ

Тракторист написав:
  greenozon написав:якщо ви памятаєте часи купончиків - то коже був мільонером!!!

1 млн. купонов = 10 грн. ;)


10 грн уже тех копеек 70.)
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:39

Re: ПУМБ

А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:51

  _PORT_UA написав:А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?

Так усього рік пройшов, а вам уже результат подавай. Це ж треба з одного рахунку, на інший та ще й множити і ділити. Кращі з кращих працюють над цією непростою задачею.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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