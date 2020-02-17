ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 02:23
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Дві Все карти з різними рахунками банка дає?
Только если в разных валютах. В каждой лишь одну карту, точнее один карточный счет с основной и дополнительными картами.
На таких объемах просто просятся карты типа Visa Infinite/Masterсard
World Elite с лимитом 3 000 000 на снятие в кассе.
а можно поподробней про эти карты
с ссылкой на пункт в тарифах. Заранее спасибо
Andey
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Додано: Нед 16 лют, 2020 06:52
Andey написав:
а можно поподробней про эти карты
с ссылкой на пункт в тарифах. Заранее спасибо
У ПУМБ-а ж все тарифы по картам в одном файле, в том же файле где и всекарта там и тарифы этих карт.
Вообще это карты типа VIP, про них на отдельной странице сайта написано
http://persona.pumb.ua/ua/club/products/packages/
Файл с тарифами которые начнутт действовать с 5 марта
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 020_ua.pdf
Там для пакета Прем'єр с картами Visa Infinite и Masterсard
World Elite с ценой обслуживания 1000 грн. в месяц или 10000 грн. в год предусмотрено
Понад 3 000 000 UAH в екв. на місяць - 0,5%
К слову обслуживание может быть и бесплатным при тратах в месяц на 30000 грн.
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 16 лют, 2020 22:39
А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?
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_PORT_UA
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Додано: Нед 16 лют, 2020 23:51
_PORT_UA написав:
А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?
Так усього рік пройшов, а вам уже результат подавай. Це ж треба з одного рахунку, на інший та ще й множити і ділити. Кращі з кращих працюють над цією непростою задачею.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 17 лют, 2020 06:05
_PORT_UA написав:
А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?
Скільки часу пішло щоб комуналку підтягнуло в пумб андроїд? Пумб робить дуже довго і нікуди не спішить(((
tarasum
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:38
На Пейхабі найбільша сума оплати за раз, яка в кого була?
8к заплатити не дає... на скільки розбити цю космічну для пейхаба суму?
KVV
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:04
KVV написав:
На Пейхабі найбільша сума оплати за раз, яка в кого була?
8к заплатити не дає... на скільки розбити цю космічну для пейхаба суму?
із 28 квітня за дроблення платежів вас візьме на карандаш фінімонік!
greenozon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:44
greenozon написав:
із 28 квітня за дроблення платежів вас візьме на карандаш фінімонік!
І до 28 теж.
Mind the gap.
картки U K в Monese та £ з кодом € VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707 адрес з кодом U K REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 17 лют, 2020 21:48
За платіж по реквізитам на суму 8000грн мене візьмуть на карандаш? Не смішіть.
KVV
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