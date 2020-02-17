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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 788
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дві Все карти з різними рахунками банка дає?

Только если в разных валютах. В каждой лишь одну карту, точнее один карточный счет с основной и дополнительными картами.

На таких объемах просто просятся карты типа Visa Infinite/Masterсard
World Elite с лимитом 3 000 000 на снятие в кассе.

а можно поподробней про эти карты :!: с ссылкой на пункт в тарифах. Заранее спасибо
Andey
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 06:52

  Andey написав:а можно поподробней про эти карты :!: с ссылкой на пункт в тарифах. Заранее спасибо

У ПУМБ-а ж все тарифы по картам в одном файле, в том же файле где и всекарта там и тарифы этих карт.

Вообще это карты типа VIP, про них на отдельной странице сайта написано
http://persona.pumb.ua/ua/club/products/packages/

Файл с тарифами которые начнутт действовать с 5 марта
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 020_ua.pdf

Там для пакета Прем'єр с картами Visa Infinite и Masterсard
World Elite с ценой обслуживания 1000 грн. в месяц или 10000 грн. в год предусмотрено
Понад 3 000 000 UAH в екв. на місяць - 0,5%

К слову обслуживание может быть и бесплатным при тратах в месяц на 30000 грн.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:39

Re: ПУМБ

А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:51

  _PORT_UA написав:А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?

Так усього рік пройшов, а вам уже результат подавай. Це ж треба з одного рахунку, на інший та ще й множити і ділити. Кращі з кращих працюють над цією непростою задачею.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 06:05

  _PORT_UA написав:А что с валютообменом в Пумб онлайн? Заглохло? Ранее оф.пред писал, что в разработке и вот-вот начнет работать, а что теперь? Неужели не интересно для Пумбы такая фича?

Скільки часу пішло щоб комуналку підтягнуло в пумб андроїд? Пумб робить дуже довго і нікуди не спішить(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:38

Пейхаб

На Пейхабі найбільша сума оплати за раз, яка в кого була?

8к заплатити не дає... на скільки розбити цю космічну для пейхаба суму?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:04

  KVV написав:На Пейхабі найбільша сума оплати за раз, яка в кого була?

8к заплатити не дає... на скільки розбити цю космічну для пейхаба суму?


із 28 квітня за дроблення платежів вас візьме на карандаш фінімонік! :wink:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:44

  greenozon написав:із 28 квітня за дроблення платежів вас візьме на карандаш фінімонік! :wink:

І до 28 теж.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:48

За платіж по реквізитам на суму 8000грн мене візьмуть на карандаш? Не смішіть.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:57

KVV

радий що зрозуміли мінутку юмора )
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greenozon
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