хух!
а я вже ледь всі свої сімки в мікрохвильовку не запхнув
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:44
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:15
Не работает онлайн оплата услуг
Уже 4 день не могу оплатить ком.услуги пишет "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже" Кто, сталкивался с этой проблемой, или это только у меня?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:52
alexalex62, добрый день! Скажите, вы через мобильное приложение пытаетесь провести операцию или через web-версию?
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