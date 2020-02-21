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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 788
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:44

  greenozon написав:KVV
радий що зрозуміли мінутку юмора )

хух!
а я вже ледь всі свої сімки в мікрохвильовку не запхнув :)
KVV
 
Повідомлень: 318
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:15

Не работает онлайн оплата услуг

Уже 4 день не могу оплатить ком.услуги пишет "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже" Кто, сталкивался с этой проблемой, или это только у меня?
alexalex62
 
Повідомлень: 22
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:52

alexalex62, добрый день! Скажите, вы через мобильное приложение пытаетесь провести операцию или через web-версию?
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2444
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:54

  alexalex62 написав:Уже 4 день не могу оплатить ком.услуги пишет "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже" Кто, сталкивался с этой проблемой, или это только у меня?

У меня то же самое. Вчера звонил на ГЛ - сказали, что до вечера 20.02 все наладят. Но если представитель здесь задает уточняющие вопросы, то видимо никому никакого дела нет.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:09

Re: ПУМБ

Узнавал на теплой линии о комиссии с 5.03 пол все карте. Не подтвердили, только для старых карт вводят.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3240
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:17

2XL
А как они введут, если это их фишка для этой карты? Вы серьёзно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:43

  Vorlon написав:2XL
А как они введут, если это их фишка для этой карты? Вы серьёзно?

Перший день з ПУМБою? Тут ніколи не можна казати ніколи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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