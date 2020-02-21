хух!
а я вже ледь всі свої сімки в мікрохвильовку не запхнув
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:44
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:15
Не работает онлайн оплата услуг
Уже 4 день не могу оплатить ком.услуги пишет "Система временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте позже" Кто, сталкивался с этой проблемой, или это только у меня?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:52
alexalex62, добрый день! Скажите, вы через мобильное приложение пытаетесь провести операцию или через web-версию?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:54
У меня то же самое. Вчера звонил на ГЛ - сказали, что до вечера 20.02 все наладят. Но если представитель здесь задает уточняющие вопросы, то видимо никому никакого дела нет.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:09
Re: ПУМБ
Узнавал на теплой линии о комиссии с 5.03 пол все карте. Не подтвердили, только для старых карт вводят.
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:17
2XL
А как они введут, если это их фишка для этой карты? Вы серьёзно?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:43
Перший день з ПУМБою? Тут ніколи не можна казати ніколи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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