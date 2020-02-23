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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2454245524562457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 788
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 12:36

  Slx написав:Если закинуть п2п на Всекарту и через приложение пополнить депо Вільний - овердрафт техничный засчитается? Или нет?

Ну как бы тех.овер не засчитается. НО ПУМБа вам насчитает таки плату за теховер. И будет ждать когда у вас на карте появятся деньги которые пролежат хотя бы до 10 вечера. Или как начислят % по Вильному (их около 9 вечера начисляют). Как только такие деньги на карте появятся - с вас спишут автоматом плату за теховер, которого по сути не было. В этом случае надо писать в поддержку (или звонить на горячку) и обИснять - что они ошиблись, овера не было, все в рамках их предложения по ВСЕкарта - через 1-2 дня списанные деньги на карту вернут. Такая у ПУМБы забава. Ну и расчет на то что Вы не заметите списания (или Вам будет влом, некогда или еще почему-то обращаться на горячку) и деньги достанутся ПУМБе. Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:48

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.


даст іст ніхт проблема, даст іст заробіток банку! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:51

Не работает онлайн оплата услуг

PUMB С компьютера не могу оплатить услугу. Специально попросил оператора на "горячей", думал, что только у меня проблема с браузером и.т.д.Она подтвердила, что тоже не может активировать эту операцию!!! УСТРАНЯЙТЕ ПРОБЛЕМУ.
alexalex62
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:04

alexalex62, добрый день! Скажите, пожалуйста, оператор на горячей линии фиксировал жалобу по данной проблеме в пумб-онлайн?
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:10

PUMB
С Файрфокса не работает, с Хрома не работает.
Со Слим-браузера - работает.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:35

  ukrprom2014 написав:PUMB
С Файрфокса не работает, с Хрома не работает.
Со Слим-браузера - работает.

Шо не работаєт...як +300 в родарок юзається?
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Квесторе_поверніться
 
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