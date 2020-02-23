Slx написав:Если закинуть п2п на Всекарту и через приложение пополнить депо Вільний - овердрафт техничный засчитается? Или нет?
Ну как бы тех.овер не засчитается. НО ПУМБа вам насчитает таки плату за теховер. И будет ждать когда у вас на карте появятся деньги которые пролежат хотя бы до 10 вечера. Или как начислят % по Вильному (их около 9 вечера начисляют). Как только такие деньги на карте появятся - с вас спишут автоматом плату за теховер, которого по сути не было. В этом случае надо писать в поддержку (или звонить на горячку) и обИснять - что они ошиблись, овера не было, все в рамках их предложения по ВСЕкарта - через 1-2 дня списанные деньги на карту вернут. Такая у ПУМБы забава. Ну и расчет на то что Вы не заметите списания (или Вам будет влом, некогда или еще почему-то обращаться на горячку) и деньги достанутся ПУМБе. Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.
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PUMB С компьютера не могу оплатить услугу. Специально попросил оператора на "горячей", думал, что только у меня проблема с браузером и.т.д.Она подтвердила, что тоже не может активировать эту операцию!!! УСТРАНЯЙТЕ ПРОБЛЕМУ.
ukrprom2014 написав:PUMB С Файрфокса не работает, с Хрома не работает. Со Слим-браузера - работает.
Шо не работаєт...як +300 в родарок юзається?
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