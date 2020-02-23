даст іст ніхт проблема, даст іст заробіток банку!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2020 13:48
Re: ПУМБ
даст іст ніхт проблема, даст іст заробіток банку!
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:51
Не работает онлайн оплата услуг
PUMB С компьютера не могу оплатить услугу. Специально попросил оператора на "горячей", думал, что только у меня проблема с браузером и.т.д.Она подтвердила, что тоже не может активировать эту операцию!!! УСТРАНЯЙТЕ ПРОБЛЕМУ.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:04
alexalex62, добрый день! Скажите, пожалуйста, оператор на горячей линии фиксировал жалобу по данной проблеме в пумб-онлайн?
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:10
PUMB
С Файрфокса не работает, с Хрома не работает.
Со Слим-браузера - работает.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:28
Не работает онлайн оплата услуг
PUMB 2 раза фиксировали заявление операторы. Результат:24,02,2020 13:24
НЕ РАБОТАЕТ ОНЛАЙН ОПЛАТА-УЖЕ НЕДЕЛЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Система временно недоступна.Пожалуйста, попробуйте позже".
Додано: Пон 24 лют, 2020 14:41
Додано: Пон 24 лют, 2020 15:00
Не работает онлайн оплата услуг
PUMB Обращение № 1356727993 это сегодня, а остальные не фиксировал-просто подал жалобу по телефону 2907290
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