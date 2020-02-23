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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 788
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:48

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Проблеме несколько лет но до сих пор не пофиксили.


даст іст ніхт проблема, даст іст заробіток банку! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 13:51

Не работает онлайн оплата услуг

PUMB С компьютера не могу оплатить услугу. Специально попросил оператора на "горячей", думал, что только у меня проблема с браузером и.т.д.Она подтвердила, что тоже не может активировать эту операцию!!! УСТРАНЯЙТЕ ПРОБЛЕМУ.
alexalex62
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:04

alexalex62, добрый день! Скажите, пожалуйста, оператор на горячей линии фиксировал жалобу по данной проблеме в пумб-онлайн?
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:10

PUMB
С Файрфокса не работает, с Хрома не работает.
Со Слим-браузера - работает.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:28

Не работает онлайн оплата услуг

PUMB 2 раза фиксировали заявление операторы. Результат:24,02,2020 13:24
НЕ РАБОТАЕТ ОНЛАЙН ОПЛАТА-УЖЕ НЕДЕЛЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Система временно недоступна.Пожалуйста, попробуйте позже".
alexalex62
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:41

  alexalex62 написав:PUMB 2 раза фиксировали заявление операторы. Результат:24,02,2020 13:24
НЕ РАБОТАЕТ ОНЛАЙН ОПЛАТА-УЖЕ НЕДЕЛЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Система временно недоступна.Пожалуйста, попробуйте позже".


Уточните, пожалуйста, в личные сообщения № жалобы на горячей линии. Мы уточним у коллег.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:00

Не работает онлайн оплата услуг

PUMB Обращение № 1356727993 это сегодня, а остальные не фиксировал-просто подал жалобу по телефону 2907290
alexalex62
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:14

  alexalex62 написав:PUMB Обращение № 1356727993 это сегодня, а остальные не фиксировал-просто подал жалобу по телефону 2907290

Жалоба рассматривается от 3 до 5 рабочих дней. Сейчас жалоба на стадии рассмотрения.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:21

  PUMB написав:
  alexalex62 написав:PUMB Обращение № 1356727993 это сегодня, а остальные не фиксировал-просто подал жалобу по телефону 2907290

Жалоба рассматривается от 3 до 5 рабочих дней. Сейчас жалоба на стадии рассмотрения.


От 3 дней???
Сервис будет 3 дня не работать бо раньше жалоба не рассматривается :?:
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