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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2455245624572458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 788
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 788
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:50

  Blister написав:Уважаемый представитель банка ПУМБ. Вы можете передать привет отделу маркетинга - пусть усмирят Ваших партнеров по обзвону клиентов с номера +380443544330. Вчера более 15 звонков. Сегодня уже 4. При попытке ответить через секунду трубка вешается. Я пока добавил номер в черный список, но это не дело, т.к. иногда звонят по делу.

Приносим извинения за данные неудобства. Для фиксации жалобы напишите нам в личные сообщения номер, на который звонили наши сотрудники, Ваше ФИО и ИНН.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2448
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 12:36

  Blister написав:Уважаемый представитель банка ПУМБ. Вы можете передать привет отделу маркетинга - пусть усмирят Ваших партнеров по обзвону клиентов с номера +380443544330. Вчера более 15 звонков. Сегодня уже 4. При попытке ответить через секунду трубка вешается. Я пока добавил номер в черный список, но это не дело, т.к. иногда звонят по делу.

Тоже задрачивают и ложат трубку, я поднимаю, а они отбой жмут.
PUMB
Вы если уже звоните, с планом по впариванию кредиток, то хотябы промычите чтото в трубку, что вам собственно от меня нужно.
Зачем отбой нажимать? Тоже поставил в ЧС.
P.s. Научите комсу1 обзванивать и щедро наливать, а то они не умеют, всем нули раздают.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:50

Re: ПУМБ

Maksi2 написав:P.s. Научите комсу1 обзванивать и щедро наливать, а то они не умеют, всем нули раздают.

Хто буде вчити? Тут вже відписували, телефонують щодо кредитки з одобреним лімітом і просять у відділення, а коли після цього з'являються у відділення і тратять час, їм відмовляють.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36

Re: ПУМБ

  Aps написав:От 3 дней???

Ну хоть не Укрпочта с 60 днями
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ukrprom2014
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  #<1 ... 2455245624572458
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