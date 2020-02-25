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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 11:50
Blister написав:
Уважаемый представитель банка ПУМБ. Вы можете передать привет отделу маркетинга - пусть усмирят Ваших партнеров по обзвону клиентов с номера +380443544330. Вчера более 15 звонков. Сегодня уже 4. При попытке ответить через секунду трубка вешается. Я пока добавил номер в черный список, но это не дело, т.к. иногда звонят по делу.
Приносим извинения за данные неудобства. Для фиксации жалобы напишите нам в личные сообщения номер, на который звонили наши сотрудники, Ваше ФИО и ИНН.
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PUMB
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:36
Blister написав:
Уважаемый представитель банка ПУМБ. Вы можете передать привет отделу маркетинга - пусть усмирят Ваших партнеров по обзвону клиентов с номера +380443544330. Вчера более 15 звонков. Сегодня уже 4. При попытке ответить через секунду трубка вешается. Я пока добавил номер в черный список, но это не дело, т.к. иногда звонят по делу.
Тоже задрачивают и ложат трубку, я поднимаю, а они отбой жмут. PUMB
Вы если уже звоните, с планом по впариванию кредиток, то хотябы промычите чтото в трубку, что вам собственно от меня нужно.
Зачем отбой нажимать? Тоже поставил в ЧС.
P.s. Научите комсу1 обзванивать и щедро наливать, а то они не умеют, всем нули раздают.
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Maksi2
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:50
Maksi2 написав:P.s. Научите комсу1 обзванивать и щедро наливать, а то они не умеют, всем нули раздают.
Хто буде вчити? Тут вже відписували, телефонують щодо кредитки з одобреним лімітом і просять у відділення, а коли після цього з'являються у відділення і тратять час, їм відмовляють.
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Zochan
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:36
Aps написав:
От 3 дней???
Ну хоть не Укрпочта с 60 днями
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ukrprom2014
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Додано: Вів 25 лют, 2020 20:57
Maksi2 написав:
Вы если уже звоните, с планом по впариванию кредиток, то хотябы промычите чтото в трубку, что вам собственно от меня нужно.
Зачем отбой нажимать? Тоже поставил в ЧС.
Там роботизированный обзвон. Вы счастливый - можно посетить любую точку кредитования ПУМБА , там Вас уже ждут плюшка и пляшка.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Вів 25 лют, 2020 22:22
Zochan написав:
Хто буде вчити? Тут вже відписували, телефонують щодо кредитки з одобреним лімітом і просять у відділення, а коли після цього з'являються у відділення і тратять час, їм відмовляють.
Goodman написав:
Там роботизированный обзвон. Вы счастливый - можно посетить любую точку кредитования ПУМБА , там Вас уже ждут плюшка и пляшка.
Впаривают кредитку "Все можу" по телефону, при этом спрашивают, вы в каком городе находитесь? ... No comments.
А так мне лишняя кредитная нагрузка не нужна.
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Maksi2
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:44
Вывел с со счета системы Pioneer $ на гривневую ВсеКарту, комиссия получиласть всего 1,4%.
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ukrprom2014
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