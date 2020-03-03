|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:41
Vorlon написав:nickvp
Это для каких карт акция - дебетовых или кредитных?
Та начебто не знайшов ніякої прив'язки, спробую с кредитки і подивлюся. Спираючись на попередні акції від них, кредитка повністю підпадає під дію акції
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:43
nickvp
Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8092
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 825 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:47
Aps написав: Slx написав:
Так что пусть банк сам вопросы и ставит кому нужно, а особенно своим сотрудникам, которые сливают инфу и которые позволяют слитие.
А где в приведенном диалоге хоть какой-то намек что были слиты персональные данные?
Bingo - звичайний холодний прозвон. Істерика на рівному місці..... "Карауууул, граблять...."
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:48
Vorlon написав:nickvp
Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят...
В них завжди акції спрямовані не на всіх. Напевне якийсь алгоритм працює.
-
nickvp
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 бер, 2020 15:58
Slx написав:Ужас! Мошеннические действия, УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ С БАНКА, использование НОМЕРА БАНКА, медленная реакция банка.
Ситуация:
Пошел мне дозвон из незаписанного номера. Я его пробил в гугле перед тем, как взять (рядом с ПК был) и оказалось - ПУМБ! 0442907290
Удивившись, с чего банку надо, я взял трубку и пошел диалог:- Здравствуйте, это СБ банка ПУМБ, Оператор №хххх. Делали ли Вы в хх-хх оплату в хххх грн?
- Нет, я не делал оплату.
- Проверьте, не теряли ли вы карту, есть ли она у вас.
- Карта при мне. Но по какой именно карте производилась оплата?
- Подождите... с вашей кредитной.
- У меня нет кредитной карты ПУМБа.
- Подождите...
КОНЕЦ.
Поняв, что это точно были махинаторы я попытался позвонить в ПУМБ (номер из АППки взял) и заодно сделал себе звонок на мобильный, чтобы телефон не увели.ИРОНИЧНО, позвонил Я как раз на тот самый номер, с которого мне мошенники и звонили)))
Ответили сразу, но с СБ связывали минут десять!ПРОБЛЕМЫ БАНКА:
1. УТЕЧКА БАЗЫ КЛИЕНТОВ! Откуда вообще мошенники знали, что я клиент ПУМБа??!
Так как кредитов я у ПУМБа не брал - то даже в УБКИ о моей связи с ним НЕТ!
2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!
Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?
3. Сложно связаться. Почему внутреннее пересоединение между подразделениями идет до 10 минут??? Хотя я изначально выбрал пункт №1 - Шахрайскі дії.
За 10 минут можно 5 разных операций сделать с карты клиента.
4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800...
Добрый день! Будьте внимательны! Да, действительно звонок был мошеннический. Данные номера используются только для входящей линии. Эта информация так же есть у нас на сайте. Отдельно подчеркнем, что банк ПУМБ действует в рамках законодательства и хранит банковскую тайну.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2449
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 04 бер, 2020 00:06
Slx написав:
2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!
Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?
Сами задаете вопрос и сами себе на него отвечаете.
Нервная и неприятная ситуация. Берегите нервы, они не восстанавливаются, валерианка помогает успокоится, зеленый чай, йога, медитация. А мошенников - в ЧС.
Slx написав:
4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800...
У ПУМБа 4 номера для связи, а у нас внутресетевые - бесплатные.
0800 зажали, да, можно было и оставить.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|