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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2458245924602461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:41

  Vorlon написав:nickvp
Это для каких карт акция - дебетовых или кредитных?

Та начебто не знайшов ніякої прив'язки, спробую с кредитки і подивлюся. Спираючись на попередні акції від них, кредитка повністю підпадає під дію акції
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:43

nickvp
Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:47

  Aps написав:
  Slx написав: Так что пусть банк сам вопросы и ставит кому нужно, а особенно своим сотрудникам, которые сливают инфу и которые позволяют слитие.


А где в приведенном диалоге хоть какой-то намек что были слиты персональные данные?

Bingo - звичайний холодний прозвон. Істерика на рівному місці..... "Карауууул, граблять...."
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:48

  Vorlon написав:nickvp
Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят...

В них завжди акції спрямовані не на всіх. Напевне якийсь алгоритм працює.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 15:58

  Slx написав:Ужас! Мошеннические действия, УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ С БАНКА, использование НОМЕРА БАНКА, медленная реакция банка.

Ситуация:
Пошел мне дозвон из незаписанного номера. Я его пробил в гугле перед тем, как взять (рядом с ПК был) и оказалось - ПУМБ! 0442907290

Удивившись, с чего банку надо, я взял трубку и пошел диалог:
- Здравствуйте, это СБ банка ПУМБ, Оператор №хххх. Делали ли Вы в хх-хх оплату в хххх грн?
- Нет, я не делал оплату.
- Проверьте, не теряли ли вы карту, есть ли она у вас.
- Карта при мне. Но по какой именно карте производилась оплата?
- Подождите... с вашей кредитной.
- У меня нет кредитной карты ПУМБа.
- Подождите...
КОНЕЦ.

Поняв, что это точно были махинаторы я попытался позвонить в ПУМБ (номер из АППки взял) и заодно сделал себе звонок на мобильный, чтобы телефон не увели.
ИРОНИЧНО, позвонил Я как раз на тот самый номер, с которого мне мошенники и звонили))) Ответили сразу, но с СБ связывали минут десять!


ПРОБЛЕМЫ БАНКА:
1. УТЕЧКА БАЗЫ КЛИЕНТОВ! Откуда вообще мошенники знали, что я клиент ПУМБа??!
Так как кредитов я у ПУМБа не брал - то даже в УБКИ о моей связи с ним НЕТ!
2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!
Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?
3. Сложно связаться. Почему внутреннее пересоединение между подразделениями идет до 10 минут??? Хотя я изначально выбрал пункт №1 - Шахрайскі дії.
За 10 минут можно 5 разных операций сделать с карты клиента.
4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800...


Добрый день! Будьте внимательны! Да, действительно звонок был мошеннический. Данные номера используются только для входящей линии. Эта информация так же есть у нас на сайте. Отдельно подчеркнем, что банк ПУМБ действует в рамках законодательства и хранит банковскую тайну.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 00:06

  Slx написав:2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!
Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?

Сами задаете вопрос и сами себе на него отвечаете.
Нервная и неприятная ситуация. Берегите нервы, они не восстанавливаются, валерианка помогает успокоится, зеленый чай, йога, медитация. А мошенников - в ЧС. :wink:
  Slx написав:4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800...

У ПУМБа 4 номера для связи, а у нас внутресетевые - бесплатные.
0800 зажали, да, можно было и оставить.
Maksi2
 
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