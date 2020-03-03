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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2458245924602461 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 789 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 87 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 209 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 186 Всього голосів : 789 Додано: Вів 03 бер, 2020 15:41 Vorlon написав: nickvp

Это для каких карт акция - дебетовых или кредитных? Это для каких карт акция - дебетовых или кредитных?

Та начебто не знайшов ніякої прив'язки, спробую с кредитки і подивлюся. Спираючись на попередні акції від них, кредитка повністю підпадає під дію акції Та начебто не знайшов ніякої прив'язки, спробую с кредитки і подивлюся. Спираючись на попередні акції від них, кредитка повністю підпадає під дію акції nickvp Повідомлень: 308 З нами з: 16.10.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 15:43 nickvp

Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят... Vorlon Повідомлень: 8092 З нами з: 14.06.13 Подякував: 398 раз. Подякували: 825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 15:47 Aps написав: Slx написав: Так что пусть банк сам вопросы и ставит кому нужно, а особенно своим сотрудникам, которые сливают инфу и которые позволяют слитие. Так что пусть банк сам вопросы и ставит кому нужно, а особенно своим сотрудникам, которые сливают инфу и которые позволяют слитие.



А где в приведенном диалоге хоть какой-то намек что были слиты персональные данные? А где в приведенном диалоге хоть какой-то намек что были слиты персональные данные?

Bingo - звичайний холодний прозвон. Істерика на рівному місці..... "Карауууул, граблять...." Bingo - звичайний холодний прозвон. Істерика на рівному місці..... "Карауууул, граблять...." nickvp Повідомлень: 308 З нами з: 16.10.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 15:48 Vorlon написав: nickvp

Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят... Мне пока предложение не приходило. Наверное зарплатки не катят...

В них завжди акції спрямовані не на всіх. Напевне якийсь алгоритм працює. В них завжди акції спрямовані не на всіх. Напевне якийсь алгоритм працює. nickvp Повідомлень: 308 З нами з: 16.10.14 Подякував: 10 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 бер, 2020 15:58 Slx написав: Ужас! Мошеннические действия, УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ С БАНКА, использование НОМЕРА БАНКА, медленная реакция банка.



Ситуация:

Пошел мне дозвон из незаписанного номера. Я его пробил в гугле перед тем, как взять (рядом с ПК был) и оказалось - ПУМБ! 0442907290



Удивившись, с чего банку надо, я взял трубку и пошел диалог:

- Здравствуйте, это СБ банка ПУМБ, Оператор №хххх. Делали ли Вы в хх-хх оплату в хххх грн?

- Нет, я не делал оплату.

- Проверьте, не теряли ли вы карту, есть ли она у вас.

- Карта при мне. Но по какой именно карте производилась оплата?

- Подождите... с вашей кредитной.

- У меня нет кредитной карты ПУМБа.

- Подождите...

КОНЕЦ.



Поняв, что это точно были махинаторы я попытался позвонить в ПУМБ (номер из АППки взял) и заодно сделал себе звонок на мобильный, чтобы телефон не увели.

ИРОНИЧНО, позвонил Я как раз на тот самый номер, с которого мне мошенники и звонили))) Ответили сразу, но с СБ связывали минут десять!





ПРОБЛЕМЫ БАНКА:

1. УТЕЧКА БАЗЫ КЛИЕНТОВ! Откуда вообще мошенники знали, что я клиент ПУМБа??!

Так как кредитов я у ПУМБа не брал - то даже в УБКИ о моей связи с ним НЕТ!

2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!

Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?

3. Сложно связаться. Почему внутреннее пересоединение между подразделениями идет до 10 минут??? Хотя я изначально выбрал пункт №1 - Шахрайскі дії.

За 10 минут можно 5 разных операций сделать с карты клиента.

4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800... Ситуация:Пошел мне дозвон из незаписанного номера. Я его пробил в гугле перед тем, как взять (рядом с ПК был) и оказалось -Удивившись, с чего банку надо, я взял трубку и пошел диалог:- Здравствуйте, это СБ банка ПУМБ, Оператор №хххх. Делали ли Вы в хх-хх оплату в хххх грн?- Нет, я не делал оплату.- Проверьте, не теряли ли вы карту, есть ли она у вас.- Карта при мне. Но по какой именно карте производилась оплата?- Подождите... с вашей кредитной.- У меня нет кредитной карты ПУМБа.- Подождите...КОНЕЦ.Поняв, что это точно были махинаторы я попытался позвонить в ПУМБ (номер из АППки взял) и заодно сделал себе звонок на мобильный, чтобы телефон не увели.Ответили сразу, но с СБ связывали минут десять!1. УТЕЧКА БАЗЫ КЛИЕНТОВ! Откуда вообще мошенники знали, что я клиент ПУМБа??!Так как кредитов я у ПУМБа не брал - то даже в УБКИ о моей связи с ним НЕТ!2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?3. Сложно связаться. Почему внутреннее пересоединение между подразделениями идет до 10 минут??? Хотя я изначально выбрал пункт №1 - Шахрайскі дії.За 10 минут можно 5 разных операций сделать с карты клиента.4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800...



Добрый день! Будьте внимательны! Да, действительно звонок был мошеннический. Данные номера используются только для входящей линии. Эта информация так же есть у нас на сайте. Отдельно подчеркнем, что банк ПУМБ действует в рамках законодательства и хранит банковскую тайну. Добрый день! Будьте внимательны! Да, действительно звонок был мошеннический. Данные номера используются только для входящей линии. Эта информация так же есть у нас на сайте. Отдельно подчеркнем, что банк ПУМБ действует в рамках законодательства и хранит банковскую тайну. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2449 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 147 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 бер, 2020 00:06 Slx написав: 2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!

Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором? 2. Звонили с номера банка! Как вообще можно доверять банку и связываться с ним если с его же номера и произошел звонок??!Почему банк не блокирует "программы, которыми мошенники подменивают номер" и не решают пробдему с Оператором?

Сами задаете вопрос и сами себе на него отвечаете.

Нервная и неприятная ситуация. Берегите нервы, они не восстанавливаются, валерианка помогает успокоится, зеленый чай, йога, медитация. А мошенников - в ЧС.

Slx написав: 4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800... 4. Номера ПУМБ платные. Пока я дождался связи с СБ банка у меня на стандартной тарификации фин. номера улетучилось бы 15-20 грн за звонок! Хорошо, что я так и подозревал и позвонил с номера с пакетной тарификацией услуг, но хотя бы для связи с СБ нужно делать 0800...

У ПУМБа 4 номера для связи, а у нас внутресетевые - бесплатные.

0800 зажали, да, можно было и оставить. Сами задаете вопрос и сами себе на него отвечаете.Нервная и неприятная ситуация. Берегите нервы, они не восстанавливаются, валерианка помогает успокоится, зеленый чай, йога, медитация. А мошенников - в ЧС.У ПУМБа 4 номера для связи, а у нас внутресетевые - бесплатные.0800 зажали, да, можно было и оставить. Maksi2 Повідомлень: 523 З нами з: 18.06.19 Подякував: 140 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2458245924602461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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