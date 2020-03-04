Так. Вчора. Відразу зареєструвався.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:07
Додано: Сер 04 бер, 2020 16:29
Re: ПУМБ
Якщо кому цікаво, то кешбек за акцію прийшов о 12:28
P.S. І щоб двічі не писати - кешбек повний. Якщо я правильно пам'ятаю, то і попереднього разу так само було - ніяких відрахувань на податки із суми
Додано: Сер 04 бер, 2020 17:03
Re: ПУМБ
Как-то вот не вчитался в детали. Не ожидая приглашения добавил в гугль-пей свою визу, заплатил .... и ничего. Абидна, да?!
Mind the gap.
Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09
PUMB
День добрый!
Сегодня коллеги получали ваши зарплатные карты на территории нашего предприятия. Ваши сотрудники всем принудительно вручили кредитки с лимитом на 3000 грн. На мои возражения сообщили, что выездная точка не имеет возможности открыть зарплатную карту без открытия кредитки. И так могут делать только в отделении. И я ранее в отделении спокойно получал всеКАРТУ без кредитки.
Прошу сообщить - правильно ли меня проинформировали ваши сотрудники или это неправда?
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