RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2459246024612462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 13:07

  Vorlon написав:
  Кочевник написав:Щойно сплатив смартфоном з ПУМБой і надійшло повідомлення

А приглашение было?

Так. Вчора. Відразу зареєструвався.
Кочевник
 
Повідомлень: 1358
З нами з: 16.02.17
Подякував: 229 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:29

Re: ПУМБ

Якщо кому цікаво, то кешбек за акцію прийшов о 12:28
P.S. І щоб двічі не писати - кешбек повний. Якщо я правильно пам'ятаю, то і попереднього разу так само було - ніяких відрахувань на податки із суми
nickvp
 
Повідомлень: 309
З нами з: 16.10.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 17:03

Re: ПУМБ

  nickvp написав:Додайте картку Mastercard від ПУМБ у свій цифровий гаманець


Как-то вот не вчитался в детали. Не ожидая приглашения добавил в гугль-пей свою визу, заплатил .... и ничего. Абидна, да?!
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 06.08.19
Подякував: 76 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09

PUMB
День добрый!

Сегодня коллеги получали ваши зарплатные карты на территории нашего предприятия. Ваши сотрудники всем принудительно вручили кредитки с лимитом на 3000 грн. На мои возражения сообщили, что выездная точка не имеет возможности открыть зарплатную карту без открытия кредитки. И так могут делать только в отделении. И я ранее в отделении спокойно получал всеКАРТУ без кредитки.

Прошу сообщить - правильно ли меня проинформировали ваши сотрудники или это неправда?
Vorlon
 
Повідомлень: 8111
З нами з: 14.06.13
Подякував: 398 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:47

  Vorlon написав:PUMB
День добрый!

Сегодня коллеги получали ваши зарплатные карты на территории нашего предприятия. Ваши сотрудники всем принудительно вручили кредитки с лимитом на 3000 грн. На мои возражения сообщили, что выездная точка не имеет возможности открыть зарплатную карту без открытия кредитки. И так могут делать только в отделении. И я ранее в отделении спокойно получал всеКАРТУ без кредитки.

Прошу сообщить - правильно ли меня проинформировали ваши сотрудники или это неправда?


Добрый день! Уточните, пожалуйста, название Вашего предприятия.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:59

PUMB
Сейчас в личном сообщении отвечу.
Vorlon
 
Повідомлень: 8111
З нами з: 14.06.13
Подякував: 398 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:26

  qwe_ua написав:
Kevin написав:Двойная блокировка сумм (покупки) за 27 февраля - это у Всех?
Если вы в Альфа банк ходили, то да.

Зы: только это не блокировка, а уже списание :)

для этого не обязательно было в альфу ходить, достаточно было воспользоваться POS-терминалом альфы в каком-то магаз-е или на изи пей.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5811
З нами з: 20.01.15
Подякував: 368 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 23:42

Re: ПУМБ

ol_zy написав:для этого не обязательно было в альфу ходить, достаточно было воспользоваться POS-терминалом альфы в каком-то магаз-е или на изи пей.


Да это и имелось в виду...
qwe_ua
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2459246024612462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82436)
06.03.2020 02:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.