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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 бер, 2020 13:07
Vorlon написав: Кочевник написав:
Щойно сплатив смартфоном з ПУМБой і надійшло повідомлення
А приглашение было?
Так. Вчора. Відразу зареєструвався.
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Кочевник
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Додано: Сер 04 бер, 2020 16:29
Якщо кому цікаво, то кешбек за акцію прийшов о 12:28
P.S. І щоб двічі не писати - кешбек повний. Якщо я правильно пам'ятаю, то і попереднього разу так само було - ніяких відрахувань на податки із суми
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nickvp
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Додано: Сер 04 бер, 2020 17:03
nickvp написав:
Додайте картку Mastercard
від ПУМБ у свій цифровий гаманець
Как-то вот не вчитался в детали. Не ожидая приглашения добавил в гугль-пей свою визу, заплатил .... и ничего. Абидна, да?!
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:09
PUMB
День добрый!
Сегодня коллеги получали ваши зарплатные карты на территории нашего предприятия. Ваши сотрудники всем принудительно вручили кредитки с лимитом на 3000 грн. На мои возражения сообщили, что выездная точка не имеет возможности открыть зарплатную карту без открытия кредитки. И так могут делать только в отделении. И я ранее в отделении спокойно получал всеКАРТУ без кредитки.
Прошу сообщить - правильно ли меня проинформировали ваши сотрудники или это неправда?
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Vorlon
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:47
Vorlon написав:PUMB
День добрый!
Сегодня коллеги получали ваши зарплатные карты на территории нашего предприятия. Ваши сотрудники всем принудительно вручили кредитки с лимитом на 3000 грн. На мои возражения сообщили, что выездная точка не имеет возможности открыть зарплатную карту без открытия кредитки. И так могут делать только в отделении. И я ранее в отделении спокойно получал всеКАРТУ без кредитки.
Прошу сообщить - правильно ли меня проинформировали ваши сотрудники или это неправда?
Добрый день! Уточните, пожалуйста, название Вашего предприятия.
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PUMB
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Додано: Чет 05 бер, 2020 16:59
PUMB
Сейчас в личном сообщении отвечу.
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Vorlon
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:26
qwe_ua написав:
Kevin написав:Двойная блокировка сумм (покупки) за 27 февраля - это у Всех?
Если вы в Альфа банк ходили, то да.
Зы: только это не блокировка, а уже списание
для этого не обязательно было в альфу ходить, достаточно было воспользоваться POS-терминалом альфы в каком-то магаз-е или на изи пей.
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ol_zy
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Додано: Чет 05 бер, 2020 23:42
ol_zy написав:для этого не обязательно было в альфу ходить, достаточно было воспользоваться POS-терминалом альфы в каком-то магаз-е или на изи пей.
Да это и имелось в виду...
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qwe_ua
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