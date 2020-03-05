Не - не фурычит и через 22. Пришлось по старинке - десктопом - хорошо что хоть пароль записан, а то привык по отпечатку - так бы и не вошел
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:23
Не - не фурычит и через 22. Пришлось по старинке - десктопом - хорошо что хоть пароль записан, а то привык по отпечатку - так бы и не вошел
Мои рефералки:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:25
До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:44
ТОП сервис, в разгар рабочего дня, несколько часов пумб онлайн переделали в в пумб оффлайн и ни гу-гу.
Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло. СЕРВИС!
Понял что все гут, только когда через сайт зашел в личный кабинет и увидел приход.
Перевести на другую карту без комис -ессно болт.
Удобно
Устойчивое развитие.
Интересно, а карты работают?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:58
Re: ПУМБ
Мои рефералки:
Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:25
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