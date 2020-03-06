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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:23
Basilio2020 написав: ukrprom2014 написав:
Приложуха не фурычит "Техническая ощибка. Попробуйте позже"
таке постійно, сміливо пробуйте пізніше через 2 хвилини
Не - не фурычит и через 22. Пришлось по старинке - десктопом - хорошо что хоть пароль записан, а то привык по отпечатку - так бы и не вошел
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:25
До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.
Оформи картку за посиланням і отримай:
- monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
- А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
- Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:44
miltador написав:
До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.
ТОП сервис, в разгар рабочего дня, несколько часов пумб онлайн переделали в в пумб оффлайн и ни гу-гу.
Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло. СЕРВИС!
Понял что все гут, только когда через сайт зашел в личный кабинет и увидел приход.
Перевести на другую карту без комис -ессно болт.
Удобно
Устойчивое развитие.
Интересно, а карты работают?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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EKO
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:58
EKO написав:
Интересно, а карты работают?
Работают - нал снимал недавно - все ок
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:25
miltador написав:
До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.
Добрий день. Приносимо вибачення за незручності. Наші спеціалісти на даний момент в процесі вирішення технічного збою ПУМБ Online. На жаль, терміни вирішення проблеми точно сказати ще не можемо.
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PUMB
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:34
EKO написав:
Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло.
Принаймі на вихід працює: витягував монєй, і СМС з кодом прийшло, і пуш про зняття грошей теж. З поганого хіба що комісія при такій операції.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39
vitaliy_berdinskikh написав: EKO написав:
Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло.
Принаймі на вихід працює: витягував монєй, і СМС з кодом прийшло, і пуш про зняття грошей теж. З поганого хіба що комісія при такій операції.
На карті має бути запас в Шаромиги і Фарса...коли Ахметбай не форичить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:42
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав: EKO написав:
Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло.
Принаймі на вихід працює: витягував монєй, і СМС з кодом прийшло, і пуш про зняття грошей теж. З поганого хіба що комісія при такій операції.
На карті має бути запас в Шаромиги і Фарса...коли Ахметбай не форичить.
Шаромига це хто?
В мене карт стільки що вже вибираю які закривати. От Кристал закрив бо хоч і додали мобільний застосунок (і не дуже поганий до слова), але в іншому якісь вони не дуже зручні, та і проценти порізали по депозитах.
П.С.
Наче вже ОК - помилку не показує.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:46
vitaliy_berdinskikh написав:
Шаромига це хто?
Шароподібний Глобус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:52
PUMB написав:
На жаль, терміни вирішення проблеми точно сказати ще не можемо.
Программисты-девочки, уже 8марта отмечают
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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