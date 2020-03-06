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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2461246224632464>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 11:23

  Basilio2020 написав:
  ukrprom2014 написав:Приложуха не фурычит "Техническая ощибка. Попробуйте позже"

таке постійно, сміливо пробуйте пізніше через 2 хвилини

Не - не фурычит и через 22. Пришлось по старинке - десктопом - хорошо что хоть пароль записан, а то привык по отпечатку - так бы и не вошел ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:25

До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:44

  miltador написав:До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.


ТОП сервис, в разгар рабочего дня, несколько часов пумб онлайн переделали в в пумб оффлайн и ни гу-гу.
Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло. СЕРВИС!

Понял что все гут, только когда через сайт зашел в личный кабинет и увидел приход.
Перевести на другую карту без комис -ессно болт.
Удобно :evil:
Устойчивое развитие.
Интересно, а карты работают?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:58

Re: ПУМБ

  EKO написав:Интересно, а карты работают?
Работают - нал снимал недавно - все ок
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:25

  miltador написав:До сих пір в мобільний додаток не заходить. На сайті тиша. Класний сервіс в банці.


Добрий день. Приносимо вибачення за незручності. Наші спеціалісти на даний момент в процесі вирішення технічного збою ПУМБ Online. На жаль, терміни вирішення проблеми точно сказати ще не можемо.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 14:34

Re: ПУМБ

  EKO написав:Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло.

Принаймі на вихід працює: витягував монєй, і СМС з кодом прийшло, і пуш про зняття грошей теж. З поганого хіба що комісія при такій операції.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  EKO написав:Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло.

Принаймі на вихід працює: витягував монєй, і СМС з кодом прийшло, і пуш про зняття грошей теж. З поганого хіба що комісія при такій операції.

На карті має бути запас в Шаромиги і Фарса...коли Ахметбай не форичить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:42

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  EKO написав:Закидывал деньги на карту, приложение лежит, смс о поступлении не пришло.

Принаймі на вихід працює: витягував монєй, і СМС з кодом прийшло, і пуш про зняття грошей теж. З поганого хіба що комісія при такій операції.

На карті має бути запас в Шаромиги і Фарса...коли Ахметбай не форичить.

Шаромига це хто?

В мене карт стільки що вже вибираю які закривати. От Кристал закрив бо хоч і додали мобільний застосунок (і не дуже поганий до слова), але в іншому якісь вони не дуже зручні, та і проценти порізали по депозитах.

П.С.
Наче вже ОК - помилку не показує.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 15:46

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:Шаромига це хто?

Шароподібний Глобус.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:52

Re: ПУМБ

  PUMB написав:На жаль, терміни вирішення проблеми точно сказати ще не можемо.

Программисты-девочки, уже 8марта отмечают :)
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