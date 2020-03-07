прошу пардону але такі бувають?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:39
Re: ПУМБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:33
Знаю декілька менеджерів проектів і одну кодершу.
А як що по темі, приложуха задишала. Платежики пішли
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Нед 08 бер, 2020 01:10
Редко, но очень метко. Знаю трех.
Одна довольно быстро выросла до тимлида, щас рулит командой.
Вторая не быстро, но стала главой отдела программирования одного из крупнейших алкогольных холдингов страны с брендом одного легендарного острова
Третья недавно выпустилась с могилянки и довольно неплохо движется по карьерной лестнице, матереет прямо на глазах.
Так шо есть женщины в наших селеньях
|