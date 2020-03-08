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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:39

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Программисты-девочки,

прошу пардону але такі бувають? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:33

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Программисты-девочки,

прошу пардону але такі бувають? :)

Знаю декілька менеджерів проектів і одну кодершу.

А як що по темі, приложуха задишала. Платежики пішли :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 01:10

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Программисты-девочки,

прошу пардону але такі бувають? :)

Редко, но очень метко. Знаю трех.

Одна довольно быстро выросла до тимлида, щас рулит командой.

Вторая не быстро, но стала главой отдела программирования одного из крупнейших алкогольных холдингов страны с брендом одного легендарного острова :)

Третья недавно выпустилась с могилянки и довольно неплохо движется по карьерной лестнице, матереет прямо на глазах.

Так шо есть женщины в наших селеньях ;)
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 09:58

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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 18:26

а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10 :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:14

  v57 написав:а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10 :)

Це на гейфоні чи що? На ведроїді остання оновлення від 10-го січня.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:31

какой там
андроид бета
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:34

  v57 написав:какой там
андроид бета

И как тут подписаться на бету?
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:36

не помню, давно это было
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:48

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