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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:33
greenozon написав: ukrprom2014 написав:
Программисты-девочки,
прошу пардону але такі бувають?
Знаю декілька менеджерів проектів і одну кодершу.
А як що по темі, приложуха задишала. Платежики пішли
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Додано: Нед 08 бер, 2020 01:10
greenozon написав: ukrprom2014 написав:
Программисты-девочки,
прошу пардону але такі бувають?
Редко, но очень метко. Знаю трех.
Одна довольно быстро выросла до тимлида, щас рулит командой.
Вторая не быстро, но стала главой отдела программирования одного из крупнейших алкогольных холдингов страны с брендом одного легендарного острова
Третья недавно выпустилась с могилянки и довольно неплохо движется по карьерной лестнице, матереет прямо на глазах.
Так шо есть женщины в наших селеньях
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Додано: Нед 08 бер, 2020 09:58
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Додано: Пон 09 бер, 2020 18:26
а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:14
v57 написав:
а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10
Це на гейфоні чи що? На ведроїді остання оновлення від 10-го січня.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:31
какой там
андроид бета
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:34
v57 написав:
какой там
андроид бета
И как тут подписаться на бету?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:36
не помню, давно это было
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Додано: Пон 09 бер, 2020 19:48
v57 - trollus vulgaris
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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