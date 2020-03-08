Да не тролит, есть бэта, сегодня только вышла, сама версия от 6го мартаklug написав:v57 - trollus vulgaris
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:51
Re: ПУМБ
Да не тролит, есть бэта, сегодня только вышла, сама версия от 6го марта
Востаннє редагувалось qwe_ua в Пон 09 бер, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:53
с латынью проблемы у меня,
тому державною відповім
а сам читає по складам
і голосно пердить в компаньї дам
Востаннє редагувалось v57 в Пон 09 бер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56
Представитель опять не дорабатывает.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 19:57
Подождите:
"давно дело было"
или
"бета только вчера вышла"
?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:01
Re: ПУМБ
Вчера не было, смотрел, а сейчас уже есть, поставил. Хз откуда бэта, давно стоит
Додано: Пон 09 бер, 2020 20:35
Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?
Mind the gap.
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