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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:51

Re: ПУМБ

klug написав:v57 - trollus vulgaris
Да не тролит, есть бэта, сегодня только вышла, сама версия от 6го марта
Востаннє редагувалось qwe_ua в Пон 09 бер, 2020 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:53

  klug написав:v57 - trollus vulgaris

с латынью проблемы у меня,
тому державною відповім

а сам читає по складам
і голосно пердить в компаньї дам
Востаннє редагувалось v57 в Пон 09 бер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:56

  qwe_ua написав:
klug написав:v57 - trollus vulgaris
Да не тролит, есть бэта, сегодня только вышла



Представитель опять не дорабатывает.

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:57

Подождите:
"давно дело было"
или
"бета только вчера вышла"
?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 19:59

ну впрос был
как подписаться
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:01

Re: ПУМБ

Вкладчик1234 написав:Подождите:
"давно дело было"
или
"бета только вчера вышла"
?
Вчера не было, смотрел, а сейчас уже есть, поставил. Хз откуда бэта, давно стоит :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 20:35

  v57 написав:а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10 :)

Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?
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ПУМБ (24647)
09.03.2020 20:35
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