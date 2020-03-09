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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09
vitaliy_berdinskikh написав: v57 написав:
а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10
Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?
Звідки у вас бета ви теж не пам'ятаєте? Я починаю вбачати кореляцію.
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