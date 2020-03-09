Звідки у вас бета ви теж не пам'ятаєте? Я починаю вбачати кореляцію.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 бер, 2020 23:09
Звідки у вас бета ви теж не пам'ятаєте? Я починаю вбачати кореляцію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 10 бер, 2020 05:49
ПУМБ
Приходило письмо на мейл по инициативе банка
В списке возможных валют для обмена есть злотый
|