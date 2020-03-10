ПУМБ
Приходило письмо на мейл по инициативе банка
В списке возможных валют для обмена есть злотый
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 05:49
ПУМБ
Приходило письмо на мейл по инициативе банка
В списке возможных валют для обмена есть злотый
Додано: Вів 10 бер, 2020 08:59
Работает не у всех
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Додано: Сер 11 бер, 2020 03:00
Re: ПУМБ
Только что попробовал, продал 1 евро с зачислением на гривневый счет. Всё работает, операция прошла почти мгновенно. Спасибо "ПУМБ" и главное вовремя, молодцы.
Додано: Сер 11 бер, 2020 03:17
Re: ПУМБ
що робить оцей апарат в кассі, через який гроші переганяють , він тільки рахує чи ще перевіряє гроші на підробку ?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 04:37
Залежить від моделі апарату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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