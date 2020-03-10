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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 05:49

  klug написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  v57 написав:а застосунок валюту
научился менять
купил пару долл по 25.10 :)

Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?

Звідки у вас бета ви теж не пам'ятаєте? Я починаю вбачати кореляцію.

ПУМБ
Приходило письмо на мейл по инициативе банка
В списке возможных валют для обмена есть злотый
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 08:59

  qwe_ua написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Пытался купить евро, и вчера и сегодня - не дает. Как именно делается покупка?

Выбрал купить 1$, откуда, куда. Всё.

Работает не у всех
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 03:00

Re: ПУМБ

Только что попробовал, продал 1 евро с зачислением на гривневый счет. Всё работает, операция прошла почти мгновенно. Спасибо "ПУМБ" и главное вовремя, молодцы.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 03:17

Re: ПУМБ

що робить оцей апарат в кассі, через який гроші переганяють , він тільки рахує чи ще перевіряє гроші на підробку ?
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 04:37

  Ananas1start написав:що робить оцей апарат в кассі, через який гроші переганяють , він тільки рахує чи ще перевіряє гроші на підробку ?

Залежить від моделі апарату.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 05:15

Re: ПУМБ

Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?
nijizafu
 
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