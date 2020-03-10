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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2464246524662467 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 789 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 87 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 114 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 209 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 186 Всього голосів : 789 Додано: Сер 11 бер, 2020 16:46 Re: ПУМБ Ananas1start написав: і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано

Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох. Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4170 З нами з: 18.08.14 Подякував: 193 раз. Подякували: 528 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 16:58 klug написав: Ananas1start написав: і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано

Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох. Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох.



это точно, банк банку рознь, и от кассира также зависит. недавно в укрсибе снял 2 тыс зеленых без предзаказа, выдали тем что было в кассе, почти все купюры были норм, но пара купюр была с несильными пятнами и еще одна с печатями и одна потертая, кассир в укрсибе об этом сразу предупредила, к ней претензий нет. решил я провести эксперимент и пополнить карту в ощаде этими купюрами, не взяли ни одну проблемную купюру, отнес в отделение альфы по соседству и положил эти же купюры на карту вообще без вопросов. это точно, банк банку рознь, и от кассира также зависит. недавно в укрсибе снял 2 тыс зеленых без предзаказа, выдали тем что было в кассе, почти все купюры были норм, но пара купюр была с несильными пятнами и еще одна с печатями и одна потертая, кассир в укрсибе об этом сразу предупредила, к ней претензий нет. решил я провести эксперимент и пополнить карту в ощаде этими купюрами, не взяли ни одну проблемную купюру, отнес в отделение альфы по соседству и положил эти же купюры на карту вообще без вопросов. antey718 Повідомлень: 452 З нами з: 03.08.13 Подякував: 20 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 17:45 nijizafu написав: Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн? Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?



Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге. Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2452 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 147 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2464246524662467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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