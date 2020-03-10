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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2465246624672468>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:46

Re: ПУМБ

  Ananas1start написав:і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано

Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:58

  klug написав:
  Ananas1start написав:і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано

Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох.


это точно, банк банку рознь, и от кассира также зависит. недавно в укрсибе снял 2 тыс зеленых без предзаказа, выдали тем что было в кассе, почти все купюры были норм, но пара купюр была с несильными пятнами и еще одна с печатями и одна потертая, кассир в укрсибе об этом сразу предупредила, к ней претензий нет. решил я провести эксперимент и пополнить карту в ощаде этими купюрами, не взяли ни одну проблемную купюру, отнес в отделение альфы по соседству и положил эти же купюры на карту вообще без вопросов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:45

  nijizafu написав:Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?


Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:08

Re: ПУМБ

Только что позвонили из банка - кто-то пытался перевести с моей кредитки 14000 грн. Уже минут 20 вишу на телефоне - выполняю инструкции по отмене перевода.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:11

Re: ПУМБ

Короче, труба, я, похоже до утра тут буду разгребать с неясными перспективами.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:17

Re: ПУМБ

Короче, кто-то через мой личный кабинет пытается совершать переводы. Не понимаю одного - почему в такой ситуации кабинет просто не заблокировать и не остановить этот процесс??? Так можно всю ночь просидеть на телефоне.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:19

  aleexxxx написав: Уже минут 20 вишу на телефоне - выполняю инструкции по отмене перевода.

Вы уверены, что звонят из банка, а не мошенники?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:23

Re: ПУМБ

aleexxxx написав:Только что позвонили из банка - кто-то пытался перевести с моей кредитки 14000 грн. Уже минут 20 вишу на телефоне - выполняю инструкции по отмене перевода.
Коды диктуете? :wall:
Востаннє редагувалось qwe_ua в Сер 11 бер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:24

  vollena71 написав:
  aleexxxx написав: Уже минут 20 вишу на телефоне - выполняю инструкции по отмене перевода.

Вы уверены, что звонят из банка, а не мошенники?

Підтримую припущення - в Пумб по закінченню робочого дня не дозвонитись...а ви говорите, що 20 хвилин виконуєте інструкції!!!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:35

Re: ПУМБ

Звонят по телефону 044 2907290 - это пумб
aleexxxx
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