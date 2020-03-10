Ananas1start написав:і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано
Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох.
Ananas1start написав:і ще мені дали валюту і там одна купюра трохи чимось захляпана і на двох написано ручкою щось і ці гроші прогнали теж через цю машинку , я знаю що буває валюту не хочуть брати як пошкодженну , тому теж цікаво якщо машинка її пропустила вона нормальна виходить чи це не звязано
Якщо машинка пропустила, значить з високою ймовірністю купюра справжня, проблема у тому, що у банку не завжди готові взяти навіть справжню банкноту, якщо вона надірвана, заляпана, поїдена грибком чи поколота. Багато залежить від касира - один може прийняти, інший може завернути. Тут треба предметно дивитися на пошкодження, а ще краще одразу просити замінити. Деякі банки мають звичку під мікроскопом видивлятися, що до них приносять, а самі видають усілякий мотлох.
это точно, банк банку рознь, и от кассира также зависит. недавно в укрсибе снял 2 тыс зеленых без предзаказа, выдали тем что было в кассе, почти все купюры были норм, но пара купюр была с несильными пятнами и еще одна с печатями и одна потертая, кассир в укрсибе об этом сразу предупредила, к ней претензий нет. решил я провести эксперимент и пополнить карту в ощаде этими купюрами, не взяли ни одну проблемную купюру, отнес в отделение альфы по соседству и положил эти же купюры на карту вообще без вопросов.
Короче, кто-то через мой личный кабинет пытается совершать переводы. Не понимаю одного - почему в такой ситуации кабинет просто не заблокировать и не остановить этот процесс??? Так можно всю ночь просидеть на телефоне.