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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:39
Re: ПУМБ
теперь уже звонят и 3700 - подвязали мошенники приватовскую карту как-то подвязали.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:47
За Slx займати будете?
viewtopic.php?p=4886943#p4886943
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:48
Re: ПУМБ
Там выше на несколько страниц обсуждали подмену номера. И оф., вроде, писал, что с этого номера не звонят...
О, вам уже и ссылку дали
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