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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2465246624672468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:39

Re: ПУМБ

теперь уже звонят и 3700 - подвязали мошенники приватовскую карту как-то подвязали.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:47

  aleexxxx написав:Звонят по телефону 044 2907290 - это пумб

За Slx займати будете?
viewtopic.php?p=4886943#p4886943
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:48

Re: ПУМБ

aleexxxx написав:Звонят по телефону 044 2907290 - это пумб
Там выше на несколько страниц обсуждали подмену номера. И оф., вроде, писал, что с этого номера не звонят...

О, вам уже и ссылку дали :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:47

  PUMB написав:
  nijizafu написав:Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?


Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге.

Взагалі, клієнто-орієнтована підтримка мала б підказати клієнту, які є інакші способи досягти поставленої мети: можливо через контакт-цент або відділення. Дивує сам факт, що ви допускаєте переказ з єврового на доларовий рахунок, причому взагалі не ясно чи обидва рахунки належать одній і тій же особі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:04

Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:10

Re: ПУМБ

Anadonta написав:Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Открыть счёт бесплатно и сделать платеж не вариант?...
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:21

qwe_ua

Не хотелось тратить много времени, но возможен и такой вариант. Какая тогда комиссия?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:25

  Anadonta написав:qwe_ua

Не хотелось тратить много времени, но возможен и такой вариант. Какая тогда комиссия?

https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 5637259436

Переказ коштів з рахунку клієнта в ПУМБ на картку іншого банку України (за виключенням банку ПУМБ) через сайт «ПУМБ Оnline» входить до вартості обслуговування пакета послуг
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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