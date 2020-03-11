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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:39
Re: ПУМБ
теперь уже звонят и 3700 - подвязали мошенники приватовскую карту как-то подвязали.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:47
За Slx займати будете?
viewtopic.php?p=4886943#p4886943
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:48
Re: ПУМБ
Там выше на несколько страниц обсуждали подмену номера. И оф., вроде, писал, что с этого номера не звонят...
О, вам уже и ссылку дали
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:47
Взагалі, клієнто-орієнтована підтримка мала б підказати клієнту, які є інакші способи досягти поставленої мети: можливо через контакт-цент або відділення. Дивує сам факт, що ви допускаєте переказ з єврового на доларовий рахунок, причому взагалі не ясно чи обидва рахунки належать одній і тій же особі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:04
Доброе утро!
Подскажите, какая будет комиссия, если сделать платеж на 125 тыс. грн. через кассу без открытия счета?
Заранее благодарен!
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:10
Re: ПУМБ
Открыть счёт бесплатно и сделать платеж не вариант?...
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:21
qwe_ua
Не хотелось тратить много времени, но возможен и такой вариант. Какая тогда комиссия?
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:25
Переказ коштів з рахунку клієнта в ПУМБ на картку іншого банку України (за виключенням банку ПУМБ) через сайт «ПУМБ Оnline» входить до вартості обслуговування пакета послуг
Mind the gap.
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