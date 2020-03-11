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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2466246724682469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46

  klug написав:
  PUMB написав:
  nijizafu написав:Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?


Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге.

Взагалі, клієнто-орієнтована підтримка мала б підказати клієнту, які є інакші способи досягти поставленої мети: можливо через контакт-цент або відділення. Дивує сам факт, що ви допускаєте переказ з єврового на доларовий рахунок, причому взагалі не ясно чи обидва рахунки належать одній і тій же особі.


Здравствуйте. Перевод со счета в евро можно совершить только в отделении банка через кассу.
PUMB
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  #<1 ... 2466246724682469
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