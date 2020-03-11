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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46
klug написав: PUMB написав: nijizafu написав:
Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?
Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге.
Взагалі, клієнто-орієнтована підтримка мала б підказати клієнту, які є інакші способи досягти поставленої мети: можливо через контакт-цент або відділення. Дивує сам факт, що ви допускаєте переказ з єврового на доларовий рахунок, причому взагалі не ясно чи обидва рахунки належать одній і тій же особі.
Здравствуйте. Перевод со счета в евро можно совершить только в отделении банка через кассу.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00
aleexxxx написав:
теперь уже звонят и 3700 - подвязали мошенники приватовскую карту как-то подвязали.
Ну шо там? Общественность волнуется, на какую суму вас в итоге обули?
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