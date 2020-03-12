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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2466246724682469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46

  klug написав:
  PUMB написав:
  nijizafu написав:Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?


Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге.

Взагалі, клієнто-орієнтована підтримка мала б підказати клієнту, які є інакші способи досягти поставленої мети: можливо через контакт-цент або відділення. Дивує сам факт, що ви допускаєте переказ з єврового на доларовий рахунок, причому взагалі не ясно чи обидва рахунки належать одній і тій же особі.


Здравствуйте. Перевод со счета в евро можно совершить только в отделении банка через кассу.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00

  aleexxxx написав:теперь уже звонят и 3700 - подвязали мошенники приватовскую карту как-то подвязали.

Ну шо там? Общественность волнуется, на какую суму вас в итоге обули?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:57

  qwe_ua написав:
aleexxxx написав:Звонят по телефону 044 2907290 - это пумб
Там выше на несколько страниц обсуждали подмену номера. И оф., вроде, писал, что с этого номера не звонят...

О, вам уже и ссылку дали :)


було тако місяці два тому, якраз після новорічних, спочатку приходить смс з останніми цифрами карти (ось тут вони лоханулись, треба було БІН вказувати, найвірогідніше виглядає) про транзакцію і потім дзвінок

за схемою нічого нового чого б не було в Росії 2-5 років тому, ну хіба що обсяги і наполегливість

після Привату і Ощад ПУМБ став третім в таких схемах за популярністю
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:20

  Kevin написав:
  PUMB написав:
  Anadonta написав:qwe_ua

Не хотелось тратить много времени, но возможен и такой вариант. Какая тогда комиссия?


Здравствуйте. Совершить перевод без открытия счета можно через Western Union, Money Gram и Ria. Комиссия зависит от валюты перевода, суммы и страны, в которую вы планируете перевести средства.


На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?


К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 19:06

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".

А плануєте почати співробітництво?
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:49

На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?[/quote]

К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".[/quote]



а с сістемой МИР сатруднічаєте?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:39

  greenozon написав:На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?


К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".[/quote]



а с сістемой МИР сатруднічаєте?[/quote]

Нет, также не сотрудничаем.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:43

  PUMB написав:
  greenozon написав:На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?


К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".




а с сістемой МИР сатруднічаєте?[/quote]

Нет, также не сотрудничаем.[/quote]

А на карту иностранного банка VISA, MASTERCARD через банкинг по номеру карты с гривневого счёта отправить деньги возможно?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:01

  Kevin написав:
  PUMB написав:
  greenozon написав:На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?


К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".




а с сістемой МИР сатруднічаєте?


Нет, также не сотрудничаем.[/quote]

А на карту иностранного банка VISA, MASTERCARD через банкинг по номеру карты с гривневого счёта отправить деньги возможно?[/quote]

ні, не можливо
Basilio2020
 
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