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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:46
klug написав: PUMB написав: nijizafu написав:
Здравствуйте. Есть счёт в евро. Надо отправить свифт на долларовую карту по Украине. Можно ли это сделать онлайн?
Здравствуйте, к сожалению эта услуга недоступна в интернет-банкинге.
Взагалі, клієнто-орієнтована підтримка мала б підказати клієнту, які є інакші способи досягти поставленої мети: можливо через контакт-цент або відділення. Дивує сам факт, що ви допускаєте переказ з єврового на доларовий рахунок, причому взагалі не ясно чи обидва рахунки належать одній і тій же особі.
Здравствуйте. Перевод со счета в евро можно совершить только в отделении банка через кассу.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00
aleexxxx написав:
теперь уже звонят и 3700 - подвязали мошенники приватовскую карту как-то подвязали.
Ну шо там? Общественность волнуется, на какую суму вас в итоге обули?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:57
qwe_ua написав:
aleexxxx написав:Звонят по телефону 044 2907290 - это пумб
Там выше на несколько страниц обсуждали подмену номера. И оф., вроде, писал, что с этого номера не звонят...
О, вам уже и ссылку дали
було тако місяці два тому, якраз після новорічних, спочатку приходить смс з останніми цифрами карти (ось тут вони лоханулись, треба було БІН вказувати, найвірогідніше виглядає) про транзакцію і потім дзвінок
за схемою нічого нового чого б не було в Росії 2-5 років тому, ну хіба що обсяги і наполегливість
після Привату і Ощад ПУМБ став третім в таких схемах за популярністю
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Додано: Чет 12 бер, 2020 17:20
Kevin написав: PUMB написав: Anadonta написав:qwe_ua
Не хотелось тратить много времени, но возможен и такой вариант. Какая тогда комиссия?
Здравствуйте. Совершить перевод без открытия счета можно через Western Union, Money Gram и Ria. Комиссия зависит от валюты перевода, суммы и страны, в которую вы планируете перевести средства.
На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?
К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".
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Додано: Чет 12 бер, 2020 19:06
PUMB написав:
Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".
А плануєте почати співробітництво?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:49
На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?[/quote]
К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".[/quote]
а с сістемой МИР сатруднічаєте?
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greenozon
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:39
greenozon написав:
На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?
К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".[/quote]
а с сістемой МИР сатруднічаєте?[/quote]
Нет, также не сотрудничаем.
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PUMB
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:43
PUMB написав: greenozon написав:
На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?
К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".
а с сістемой МИР сатруднічаєте?[/quote]
Нет, также не сотрудничаем.[/quote]
А на карту иностранного банка VISA, MASTERCARD через банкинг по номеру карты с гривневого счёта отправить деньги возможно?
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Kevin
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:01
Kevin написав: PUMB написав: greenozon написав:
На карты Простир с помощью банкинга ПУМБ по номеру карты перевод возможно совершить или карты Простир не поддерживаются?
К сожалению, нет такой возможности. Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".
а с сістемой МИР сатруднічаєте?
Нет, также не сотрудничаем.[/quote]
А на карту иностранного банка VISA, MASTERCARD через банкинг по номеру карты с гривневого счёта отправить деньги возможно?[/quote]
ні, не можливо
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Basilio2020
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