Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:59
Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?
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Додано: Суб 14 бер, 2020 12:48
Причем тут это? Сити-банк или Креди-агриколь тоже по вашему сепары? Там всего с "простором" около 40 банков только сотрудничает
Кстати самое смешное, что может местный представитель не в курсе, но на сайте "простора" пумба есть в списке банков с ними сотрудничающими
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