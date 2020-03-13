Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 бер, 2020 11:59
Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 12:48
Причем тут это? Сити-банк или Креди-агриколь тоже по вашему сепары? Там всего с "простором" около 40 банков только сотрудничает
Кстати самое смешное, что может местный представитель не в курсе, но на сайте "простора" пумба есть в списке банков с ними сотрудничающими
Мои рефералки:
Додано: Суб 14 бер, 2020 13:28
Re: ПУМБ
Тут шановний офПред має пояснити...або подати у відставку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:22
в первую очередь это попахивает вашей безграмотностью. прежде чем писать "умные" слова откройте энциклопедию и прочитайте их значения...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:33
Краще б нормативку вивчали, а не теревені теревенили:
Читай: "будь-який банк, що хоче займатися еквайрингом зобов'язаний співпрацювати з платіжною системою ПРОСТІР" Емітувати картки не зобов'язаний, але зобов'язаний приймати їх до оплати в терміналі. Для фіз. осіб ЛУМУМБа у цьому плані нічого не пропонує, що, певно, і малось на увазі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:35
Re: ПУМБ
Что-то пумб звонит (наверное) и предлагает воспользоваться пумб онлайн. И ссылку на закачку присылает и логин (мой номер) и одноразовый пароль. Интересно мошенники или пытаются популяризировать свой сервис
Конченный если это пумб. Они сбросили мой пароль на свой одноразовый. Вообще не видят кто пользуется приложением а кто нет
|