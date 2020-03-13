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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2467246824692470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 789
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
209
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
186
Всього голосів : 789
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 11:59

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".

А плануєте почати співробітництво?

Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:Банк не сотрудничает с платежной системой "Простір".

А плануєте почати співробітництво?

Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?

Причем тут это? Сити-банк или Креди-агриколь тоже по вашему сепары? Там всего с "простором" около 40 банков только сотрудничает
Кстати самое смешное, что может местный представитель не в курсе, но на сайте "простора" пумба есть в списке банков с ними сотрудничающими http://www.prostir.gov.ua/prostir/banks :mrgreen: :twisted:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 13:28

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:что может местный представитель не в курсе

Тут шановний офПред має пояснити...або подати у відставку. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:22

  Квесторе_поверніться написав:Неспівробітництво і відсутність планів на роботу з вітчизняною платіжною системою не попахує сепаратизмом?

в первую очередь это попахивает вашей безграмотностью. прежде чем писать "умные" слова откройте энциклопедию и прочитайте их значения...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:что может местный представитель не в курсе

Тут шановний офПред має пояснити...або подати у відставку. :)

Краще б нормативку вивчали, а не теревені теревенили:
14.19. Суб'єкти господарювання зобов'язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14

Читай: "будь-який банк, що хоче займатися еквайрингом зобов'язаний співпрацювати з платіжною системою ПРОСТІР" Емітувати картки не зобов'язаний, але зобов'язаний приймати їх до оплати в терміналі. Для фіз. осіб ЛУМУМБа у цьому плані нічого не пропонує, що, певно, і малось на увазі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 14:35

Re: ПУМБ

Что-то пумб звонит (наверное) и предлагает воспользоваться пумб онлайн. И ссылку на закачку присылает и логин (мой номер) и одноразовый пароль. Интересно мошенники или пытаются популяризировать свой сервис

Конченный если это пумб. Они сбросили мой пароль на свой одноразовый. Вообще не видят кто пользуется приложением а кто нет
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 15:20

Re: ПУМБ

  klug написав:Для фіз. осіб ЛУМУМБа у цьому плані нічого не пропонує, що, певно, і малось на увазі

Ось нехай шановний офПред Ахмедбая і прокоментує.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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